Trachtig, kultig, Volksrock'n'Roll – Andreas Gabalier im Orpheum

21.04.2017, 17:00 Uhr

Heute Abend spielt der Grazer in seiner Heimatstadt auf.

Lederhosen ausgepackt, Dirndl gezückt – Freitag Abend heißt's im Orpheum rocken zur Volksmusik, wenn"A Liad für uns singt". Der Volksrock'n'Roller kommt mit seiner MTV unplugged Tour nach Graz, obwohl seine Heimatstadt gar nicht auf der Terminliste vorgesehen war. "Daham zu spielen, ist halt was anderes, das wollte ich unbedingt", sagt Gabalier. Seine Wurzeln hat er nicht vergessen und auch Sonderwünsche halten sich in Grenzen. "Andreas Gabalier ist sehr unkompliziert. Er braucht keine roten Rosen oder weiße Kissen in seiner Garderobe", heißt es von seinem Marketing. Das Konzert war innerhalb weniger Tage ausverkauft. Gabalier freut sich auf Graz und Graz sichtlich auf ihn.