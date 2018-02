Zauberhafter Ferienspaß in Weinitzen

Die Ferienzeit wird zauberhaft: Jedes Jahr sorgt der Präsident vom Club der Magier, Frederic, für magische Energieferien. Dieses Jahr kommt er mit einem einmaligen Zauberkurs für Kinder ab 6 Jahren nach Weinitzen in die Mehrzweckhalle. Von 19. bis 23.2. erlernen kleine Zauberlehrlinge vormittags von 9 bis 12 Uhr das Handwerk erstaunlicher Tricks und Illusionen. Ob Dinge hervorzaubern oder einfach verschwinden lassen: Dabei dürfen sich die Kiddies an dem Zauberequipment selbst kreativ ausprobieren. "Die Teilnehmer werden ganz neue Wahrheiten erfahren, und die Dinge, die bislang als übernatürlich galten, ergeben plötzlich einen Sinn", sagt Frederic. Zur Seite stehen den Kindern neben Frederic auch weitere Zauberkünstler.

Am Freitag findet um 14.30 Uhr ein Abschlussfest statt, bei dem die kleinen Zauberkünstler ihren Eltern präsentieren, was sie gelernt haben. Bei diesem Wettbewerb gibt’s tolle Preise, die von einer Jury überreicht werden. Ebenso am 23.2., aber mit Einlass um 19 Uhr, findet in der MZH der Gala-Abend der Magie, die "Infinity Magic Show", statt. Aus nächster Nähe kann die Zauberkunst internationaler Magier genossen werden. Anmeldung zum Zauberkurs und alle Infos gibt’s unter Tel. 0664/1522 854 oder E-Mail clubdermagier@gmx.at