Dr. Streit: Das Alter spielt doch keine Rolle

03.10.2017, 15:53 Uhr

Der Psychologe erklärt, wie man mit großem Altersunterschied als Paar umgeht.

Herausforderungen meistern

Paare mit großem Altersunterschied haben es offensichtlich schwer – zumindest in den Augen anderer, aber oft auch scheinen sie es sich selbst schwer zu machen. Biete ich meiner jungen Frau genug? Wird sie sich nicht einem anderen zuwenden? Kann ich mich als junge Frau entfalten in der etablierten Welt meines älteren Ehemannes? Bin ich attraktiv genug für meinen jungen Freund?Altersunterschiede werden zunehmend akzeptiert in Beziehungen – mehr zwischen älteren Männern und jungen Frauen als zwischen älteren Frauen und jungen Männern.Die größte Herausforderung ist, dass die Partner in verschiedenen Lebensabschnitten stecken, dennoch sind sie ohne weiteres machbar.



Haben Sie eine Frage?

Was ist Ihre Motivationslage, einen älteren Partner zu wählen? Gehen Sie dabei durchaus achtsam mit sich selbst um.und offen, zunächst Ihren eigenen Motiven gegenüber und dann auch gegenüber den Interessenlagen und Motiven des anderen., dass Sie möglicherweise in einer unterschiedlichen Lebensphase leben, akzeptieren Sie das und geben den unterschiedlichen Interessenlagen Raum., auch wenn Sie viel Unterschiedliches machen, genug Paarzeit.für ausführliche, aber wertschätzende, positive und bereichernde Kommunikation. Sprechen Sie konstruktiv miteinander, auch über Herausforderungen.und Zukunftsvisionen. Dies gilt übrigens für alle Paare. Verwirklichen Sie dann Ihre Träume.wo immer Sie können und stehen Sie offen dazu. So wird eine sehr tiefe, wertschätzende, resonante Beziehung entstehen.Haben auch Sie eine Frage an Dr. Streit, dann schreiben Sie an: "WOCHE Graz", Gadollaplatz 1, 8010 Graz, kommentieren Sie auf Facebook, oder schicken Sie ein Mail an redaktion@woche.at (Stichwort: Familienflüsterer).Philip Streit ist klinischer Gesundheitspsychologe, Psychotherapeut sowie Lebens- und Sozialberater und beantwortet in der WOCHE Fragen aus dem Themenfeld Erziehung, Familie und Beziehung. Seit 1994 leitet er das „Institut für Kind, Jugend und Familie“ in Graz. Es ist das größte Familientherapiezentrum in der Steiermark.Telefon: 0316/77 43 44www.ikjf.at