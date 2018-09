Großartige Hilfe: Lions sponsern Handicap-Auto

08.09.2018, 05:30 Uhr

Der Lions Club hat für ein behindertengerechtes Auto zusammengelegt. Jetzt wurde es übergeben.

Die 20-jährige Tanja Kügerl leidet seit ihrer Geburt an spastischer Tetraparese. Im Juni dieses Jahres hat sie die HAK-Matura abgeschlossen und beginnt ab Oktober das Peer-Beratungsstudium an der FH Joanneum. Um besser mobil zu sein, bekam sie vom Lions Club ein für sie umgebautes Auto geschenkt, nun steht ihr nichts mehr im Wege, um selbst mobil sein zu können. Hauptsponsor ist der Lions Club Graz-Joanneum, unter Mithilfe von Wilhelm Himmel haben auch die Lions Clubs Schlossberg, Graz, Voitsberg, Forum und Erzherzog Johann mitgesponsert. Die technische Aufarbeitung hat die Firma Pappas Steiermark kostenlos übernommen. Das Fahrzeug ist mit einem Rollstuhllift am Dach sowie einem Telekommander mit 12 Funktion ausgerüstet und wurde speziell an die Bedürfnisse von Tanja Kügerl angepasst.