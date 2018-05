Grüße nach Graz: Ganz ohne Dschungel-Promenade

04.05.2018, 14:05 Uhr

Grazerinnen und Grazer schicken uns Grüße aus ihrer neuen Heimat.

Von Graz aus in die weite Welt: Die WOCHE stellt in der neuen Serie "Grüße nach Graz" gebürtige Grazerinnen und Grazer vor, die es quer über den Globus verschlagen hat.: Georg Kettele36 JahrePorto, PortugalCreative Generalist bei der Agentur "united everything"meine Lebensgefährtin Portugiesin ist und da wir glücklicherweise ortsunabhängig arbeiten können, haben wir uns für ein Leben an der Atlantikküste entschieden. Porto hat wirklich ausgezeichnete Flugverbindungen.die eines Creative Generalist, was soviel heißt, dass ich Teams aus verschiedenen kreativen Disziplinen für Projekte berate und zusammenführe. Zum Beispiel Architekten mit Grafikern, Programmierer mit Fotografen, Tischler mit Möbeldesigner und so weiter.man kein Auto braucht, um von A nach B zu kommen und mit dem Fahrrad alles erreicht. Die Dichte des kulturellen Angebots in Graz ist einzigartig.Nach Graz komme ich ... circa alle zwei Monate, da viele unserer Kunden in Österreich sitzen.die Mur mit ihrer Dschungel-Promenade, die mitten in der Stadt ist.angekommen geht es erstmal ins Kaffee Weitzer und am Abend auf den Kaiser-Josef-Platz, um einen weißen Spitzer zu trinken.Parks in der Innenstadt, die man aktiv nützen kann, und das vegane EssenWein von der Oma, selbstgemachtem Holundersaft und Makava Eistee.