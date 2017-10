Mittwoch und Donnerstag: Bauern zeigen sich wieder am Grazer Hauptplatz

10.10.2017, 18:48 Uhr

Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert der steirische Bauernbund, gemeinsam mit KOOP, die Bauernschaft in der gesamten Breite. Landesrat Hans Seitinger stellt sich mit seinem Bauernbund unter das Motto „Stadt trifft Land – Herz für Bauern der Zukunft". Es warten täglich von zehn bis 22 Uhr zahlreiche Überraschungen: Wettgrillen, Weinverkostung, Brot backen, Steirisch Tanzen, Schnitzen und vieles mehr.Die musikalische Umrahmung kommt von „San via nix“ (täglich zehn bis 18 Uhr), dazu spielt morgen „Steirerbluat“ auf und am Donnerstag sorgt „Egon7“ (jeweils 18 bis 22 Uhr ) für beste Stimmung.