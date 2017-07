Die "European Le Mans Series" war wieder zu Gast in Spielberg.

23.07.2017, 22:47 Uhr

war wieder zu Gast in der Steiermark und brachte Motorsport Pur nachFür mich als Motorsport Fan, natürlich ein Pflichttermin.Bei der Anreise in Richtung Ober(Hoch)steiermark war noch Mozart und Verdi der Ohren-Genuss, aber spätestens beim betreten desgab es nur noch eine Musik, die Musik der Motoren. Viele PS-Starke Motoren erzeugen für mich wunderschöne Klänge und verbreiten dazu einen wohltuenden Benzin Duft in der Luft. Ich tauche ein in ein fast Hautnahes Motorsporterlebnis und genieße es richtig, mitten drin und ganz dabei sein zu dürfen. Das ich mich in dem Fahrerlager und auch an bestimmten Zeiten in der Boxengasse frei bewegen darf, macht mir das Motorsport-Wochenende schon zu einem besonderen Erlebnis. Jedes Auto, alle Team-Mitarbeiter und alle Fahrer sind immer um einen herum und ganz ohne Berührungsängste.Beimkämpfen die noch sehr jungen Fahrer ständig um einen noch besseren Platz und kommen daher oft Rad an Rad um die Kurve. Bei so einem Rennen kommt es schon vor, dass ich die Luft anhalten muss und kurz erstarre. Was liefern sich diese Burschen für ein Rennen, Wahnsinn, dass ist Motorsport.Beimsetzen sich schon etwas reifere Herren ans Steuer und drehen ihre Runden. Herrlich diese Klänge der heulenden Motoren, der singenden Turbolader und das rasante Tempo. Ein Zwei Stunden Rennen, zwei Stunden Motorsport in einem Stück, ich genieße es in vollen Zügen...Das Highlight des Wochenendes waren sicher die. 36 Autos derliefern sich ein spannendes Rennen, dass mein Herz richtig hoch schlagen lässt. Spannung und Action die ganzen 4 Stunden lang. Mein Team, mit der Startnummer, unterwegs mit einemin derKlasse hat mir immer wieder tolle Überholmanöver geliefert, ich habe mit meinen Jungs aus Frankreich mit gefiebert und habe sie Angefeuert bis zur letzten Sekunde...So soll Motorsport sein, Spannung, Action, die schönsten Autos der Welt und auch noch Hautnah dabei sein können.Die Ergebnisse und noch mehr Informationen zum Motorsport gibt es auf: http://www.europeanlemansseries.com und