1000. Neuwagen: Autohaus Gaberszik feiert Rekordjahr

27.12.2017, 13:00 Uhr

Mitte Dezember konnte das Autohaus Ford Gaberszik den 1000. Neuwagen an den neuen Besitzer übergeben.

Im Dezember war es so weit: Das Autohaus Ford Gaberszik übergab den 1.000. Neuwagen in diesem Jahr aus dem Hause Ford an die glückliche Besitzerin Wilfrieda Rumesch. In diesem Rahmen gratulierte ihr auch Helmut Berger von Ford Österreich persönlich. Das Team des Autohauses Gaberszik freut sich, dass Rumesch mit ihrem neuen Kuga Titanium zufrieden ist. Als größter steirischer und sechstgrößter Ford-Händler Österreichs wird das Autohaus Gaberszik nächstes Jahr das 25-Jahr-Jubiläum als Vertragshändler feiern. "Zufriedene Kunden sind ja bekanntlich die beste Werbung", meint Maria Gaberszik.