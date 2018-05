Business-Lunch mit TLC: "Der erste Auftrag ist unvergesslich"

04.05.2018, 05:00 Uhr

Lagerhallen soweit das Auge reicht und hunderte Lkw täglich: Die Firma TLC bietet Logistik im großen Stil.

Logistik sichert laut Definition im Wirtschaftslexikon die Verfügbarkeit des richtigen Gutes in der richtigen Menge im richtigen Zustand am richtigen Ort zur richtigen Zeit – für den richtigen Kunden zu den richtigen Kosten. Für Menschen, denen schon die Ordnung in der eigenen Wohnung oder am Arbeitsplatz schwerfällt, ist der Job eines Logistikers vermutlich unbegreiflich. Die Firma TLC übernimmt diese Aufgaben für riesige Firmen wie Magna. Geschäftsführer Hagen Temmel im WOCHE Business-Lunch über den richtigen Führungsstil, Karrierehighlights und Abhängigkeiten.Hagen Temmel: Eine Spedition lebt fast ausschließlich von Transporten. Wir Logistiker haben eigene Lagerhallen und bieten verschiedene Dienstleistungen an. Wir vermitteln die Transporte dazu zwar auch, lagern diesen Bereich dann aber auf Partnerunternehmen aus, wir haben keinen eigenen Fuhrpark.Wir lagern beispielsweise fast 80 Prozent der Teile, die Magna an den Montagebändern für den Bau des 5er BMW braucht. Wir bekommen diese Teile geliefert, lagern und kommissionieren sie und stellen sie je nach Bedarf zur Verfügung, wo und wann sie gebraucht werden.Pro Tag kommen nur für diesen einen Auftrag 60 bis 70 Lkw, dadurch ist der logistische Aufwand natürlich dementsprechend groß. Ein zweiter großer Bereich des Unternehmens ist es, dass wir auch das Sampling für Teile des Jaguars erledigen, der in Graz gebaut wird. Das bedeutet, wir erledigen die Vormontage der Stoßstangen.Wir sind hier jeweils in unmittelbarer Nähe zu Standorten der Firma Magna, die ein wichtiger Kunde von uns ist.Die Nachfrage von Magna ist einfach gegeben und natürlich gibt es dadurch eine Abhängigkeit, diese besteht aber auch von der anderen Seite, wir sind für den Kunden nicht von heute auf morgen austauschbar. Es ist wirklich eine sehr interessante Partnerschaft.Im Jahr 2018 werden wir unsere Mitarbeiteranzahl sogar auf insgesamt 550 erweitern, Staplerfahrer mit Erfahrung sind sehr gefragt. Generell versuche ich, zu allen Menschen in unserem Betrieb Kontakt zu haben und stets mit einer offenen Tür zur Verfügung zu stehen. Außerdem denke ich, dass es für Leute in Führungspositionen wichtig ist, auch gerne zu geben und nicht nur zu nehmen.Als ich mich selbstständig gemacht habe, kam der erste Auftrag von BMW. Wir sollten damals Stoßstangen für sie zusammenbauen. Den Vertrag von damals hätte ich zwar heute nie mehr unterschrieben, aber für so einen großen Kunden arbeiten zu können war toll. Die erste Stoßstange war etwas Besonderes.Ich denke das Gewerbe der Logistik wird es immer geben. Natürlich liegt unser Schwerpunkt auf der Automobilbranche, aber selbst wenn sich hier viel verändert, mache ich mir keine Sorgen. Wir bieten unsere Lagerflächen auch für kleinere Projekte aus allen Branchen an. Wir sind breit aufgestellt.

Das ist

Hagen Temmel

Infos zum Temmel Logistik Center:



Gast und Wirtschaft:



am 20. Jänner 1969des TLC – Temmel Logistik Centermit Patriciader drei Kinder Enrico, Antonia und Florentina.Jahren Pflichtschule die Handelsakademie ab, um in die Berufswelt einzusteigen.bei Panalpina in Grazin Stuttgart, bevor er 1992 in den elterlichen Betrieb Spedition Herbert Temmel in Gleisdorf einstieg.er den Schritt in die Selbstständigkeit mit der Gründung des TLC.Temmel Hobbys zählen das Wandern im steirischen Almenland und Zeit mit seiner Familie zu verbringen.übernimmt Hagen Temmel die Küche in seinem Haus, er liebt es zu kochen.verbringt er gerne mit der Familie auf seiner Almhütte auf der Teichalm.ist sehr sportbegeistert, wenn er Zeit findet, besucht er Spiele des Volleyballvereins VBC Weiz.verbringt er immer in Österreich, entweder in den Bergen oder am Wörthersee.wollte Temmel Pilot werden.liest er keine Bücher, sondern Fachzeitschriften.vom Speditionsbetrieb Herbert Temmel GmbH wurde 1996 die Firma TLC -GmbH gegründet, um den speziellen Anforderungen derund produzierenden Industrie gerecht zu werden.nach der Gründung waren durch Ausbau und Erweiterung geprägt.Logistikstandorte wurden aufgebaut.beschäftigt das Unternehmen rund 450 Mitarbeiter.Leistungen von TLC zählen unter anderem Komplettmontagen, Lagerverwaltung,und Datenfernübertragung und vieles mehr.Hauptsitz in Graz Messendorf betreibt Temmel noch Standorte in Ilz, Lannach und Elsendorf (Deutschland).Graz, TLC Temmel Logistik GmbH, Messendorfgrund 10, 8042 Graz0316 - 40 77 66 - 0office@tlc.co.atSt. Peter Hauptstraße 1418042 Graz0316/481 581info@sanpietro.atwww.sanpietro.at oder www.facebook.com/sanbargrazMontag bis Samstag 11.30 bis 23.00 Uhr und die angeschlossene San Bar Montag bis Mittwoch 11.00 bis 24.00 Uhr, Donnerstag bis Samstag 11.00 bis Open End.Italienisches Flair am Grazer Stadtrand. In der Café-Ristorante-Bar San Pietro wird man mit einem charmanten "Ciao" begrüßt und fühlt sich sofort wohl. Die getrennten Bereiche des Restaurants und der Bar laden zu gemütlichen Stunden ein.Hagen Temmel und Redakteur Stefan Haller wählten jeweils das Mittagsmenü. Einem knackigen Salat folgten Penne mit einer Chorizo-Tomaten-Sauce und Mozzarella. Das Essen wurde frisch und schnell zubereitet und schmeckte ausgezeichnet.Freundliche Bedienung, preiswertes und schmackhaftes Essen – das San Pietro lädt zu weiteren Besuchen ein.