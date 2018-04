Uhrturm Pitch geht in die zweite Runde

27.04.2018, 08:00 Uhr

Der von der JVP Graz veranstaltete Uhrturm Pitch geht am 7. Mai ab 18 Uhr in der Dreihackengasse 1-7 in die zweite Runde.

Erneut dürfen Start-Up-Gründer ihre Ideen und Konzepte vor einer hochkarätigen Jury präsentieren. Wie bereits 2017 wird WOCHE-Chefredakteur Roland Reischl den Jungunternehmern Tipps und Tricks geben. Die Jury wird von WB-Obfrau Daniela Gmeinbauer und der Leiterin des Gründercenters der Steiermärkischen Sparkasse, Dagmar Eigner-Stengg, komplettiert. Anmeldungen unter pitch@jvp-graz.at