Bilanz aus dem Corona-Jahr 2020: Hochzeiten sind im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld leicht gesunken, Scheidungen gestiegen.

HARTBERG-FÜRSTENFELD. 918 Verliebte (459 Paare) gaben sich 2020 in Hartberg-Fürstenfeld das "Ja-Wort". Das sind um 3 Ehen weniger, als im Jahr davor. Trotzdem findet sich unser Bezirk gemessen an der Eheschließungshäufigkeit mit 5,1 Ehen auf 1.000 Einwohner gemeinsam mit den Bezirken Liezen und Weiz steiermarkweit auf Platz 1.

347 Paare standen in Hartberg-Fürstenfeld zum ersten Mal vor dem Traualtar, 309 Paare hatten bei der Eheschließung mindestens ein gemeinsames Kind. Am meisten Eheschließungen gab es in totalen Zahlen in der Stadt Graz mit 1.335, gefolgt von Graz Umgebung (721) und Weiz (465). Auf Platz vier folgt bereits Hartberg-Fürstenfeld.

Steiermarkweiter Rückgang der Eheschließungen

Steiermarkweit landeten 2020 insgesamt 5.757 Paare im Hafen der Ehe (-11,1 Prozent). Dies ist auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Denn mit Nasen-Mundschutz oder nur wenigen Gästen haben sich viele dazu entschieden, die Hochzeit um ein Jahr zu verschieben, damit es doch noch der schönste Tag im Leben werden kann.

Mit 94 Jahren vor dem Taualtar

Die jüngste Braut war übrigens 16 Jahre alt, der jüngste Bräutigam 18,5 Jahre.

Bewundernswert: Der älteste Bräutigam des Jahres 2020 zählte bereits 94 Jahre, die älteste Braut 80 Jahre. Aus den statistischen Unterlagen ist ersichtlich, dass die älteste Braut nicht mit dem ältesten Bräutigam vor dem Traualtar stand!

Scheidungen sind 2020 leicht gestiegen

135 Ehen wurden im Corona-Jahr 2020 in Hartberg-Fürstenfeld geschieden - das ist ein Anstieg von 5,5 Prozent (2019 gab es 128 Scheidungen). Die allgemeine Scheidungsrate (Scheidungen pro 1.000 Einwohner) ist gegenüber dem Jahr 2019 (1,4 Scheidungen auf 1.000 Einwohner) auf 1,5 angestiegen. Die höchste Scheidungsintensität hab es 2020 mit 2,0 im Bezirk Voitsberg, gefolgt von Leoben (1,9). Am wenigsten Scheidungen gab es im Bezirk Deutschlandsberg (1,4 pro 1.000 Einwohner) und der Südoststeiermark (1,3).

Die längste Ehe, die 2020 in der Steiermark geschieden wurde, hielt übrigens 60 Jahre. Die kürzeste Ehe dauert gerade einmal 4 Monate.

Erfreulich: Wurde im Jahr 2007 noch jede 90. Ehe geschieden, ist derzeit nur jede 132. Ehe von einer Scheidung betroffen.

