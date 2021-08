HARTEBRG. Über ganz besonderen Besuch durften sich der Hartberger Bürgermeister Marcus Martschitsch freuen. Eine Delegation aus Hersbruck in Bayern, angeführt von Stadträtin Ulrike Eyrich, machte sich ein persönliches Bild von der Bezirkshauptstadt. Grund dafür: Die 12.500 Einwohner-Stadt Hersbruck, rund 30 Kilometer östlich von Nürnberg, ist die erste cittaslow außerhalb Italiens, Hartberg ist seit 2009 nach Enns die zweite citttaslow in Österreich. Bei einem Empfang um Rathaus und einem anschließenden Rundgang durch die Innenstadt brachte Bgm. Martschitsch den Gästen die Hartberger cittaslow-Philosophie näher. Betreut wurde die Delegation von Susanne Förster, Abteilungsleiterin für allgemeine Verwaltung, Bildung, Kultur und Sport in der Stadtgemeinde Hartberg.