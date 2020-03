Der „Jogler“ im Stift Vorau auf den Spuren des Hl. Augustinus

Als der Hl. Augustinus am 15. August 386 in eine intellektuelle, psychische und körperliche Krise fiel, ging er in Mailand, wo er zu Gast war, in den Garten und legte sich weinend unter einem Feigenbaum. Plötzlich vernahm er eine Kinderstimme, die immer wieder rief: „Nimm, lies!“ (lateinisch: Tolle, lege). Da ihm Ähnliches über Antonius, den Einsiedler in der Wüste, bekannt war, verstand er, dass ihm Gott befahl, ein Buch aufzuschlagen und die Stelle zu lesen, auf der sein Blick als erster fällt.

777 Jahre später, im Jahre 1163 wurde das Augustinus Chorherrenstift Vorau gegründet. Im „Fürstenzimmer“ des Stiftes ist das Leben des Hl. Augustinus malerisch einzigartig auf die Wände gemalt. Und dieses „Nimm und lies“, das „Bekehrungserlebnis des Hl. Augustinus“ lädt ja automatisch zu philosophischen, nachdenklichen lehrreichen, romantischen, lebensbejahenden und friedensauffordernden Lesungen im Fürstenzimmer ein.

Möglicherweise haben diese Gedanken dem „Jogler-Chef“ - mit bürgerlichen Namen Christian Wallisch - der bekannte Extremsportler und Heilmasseur und Extraklasse, so „ganz nebenbei“ medizinischer Betreuer des erfolgreichen Österreichischen Hockeyteams inspiriert, eine Lesung im Fürstenzimmer zu organisieren. Wallisch hat ja bekanntlich neben seinen Ordinationen beim Kutscherwirt und im neuen Vorauer Fußballstadion außerdem auch eine Massageschule unmittelbar neben dem Fürstenzimmer in Betrieb. Alle, die den „Jogler – Masseur“ kennen wissen, dass Christian jedes Vorhaben stets bis ins kleinste Detail perfekt organisiert. Und auch diese Lesung war von der Organisation bestens geplant und vorbereitet. Den etwa 120 Gästen wurde „Wein vom Feinsten,“ Wasser, Joglerbrot und der vom „Jogler“ persönlich kreierte und von Experten geprüfte „Jogler Energie Riegel“ zur freien Entnahme angeboten, wodurch auch für das körperliche Wohlergehen bestens gesorgt war.

Als Vortragender las Franz Bergmann 8 Beiträge seines äußerst erfolgreichen Buches „Meine Freunde“ - eine Zusammenfassung der Kolumnen der Monatszeitschrift „Kikeriki“ - vor. Dieses Buch wurde aus Anlass des 10-jährigen „Kikeriki – Jubiläums“ verfasst. Der Erfolg dieses Buches hätte sich der Autor vor Erscheinen nicht einmal träumen lassen. Auch Bergmanns großer Förderer, Franz Steinmann, Herausgeber des „Kikeriki“ saß mitten im Publikum und genoss die angenehme Stimmung. Das großartige Publikum ging mit den Texten voll mit und bei der emotionalen Erzählung seines Opas sah man tatsächlich Tränen in den Gesichtern einiger Gäste den Wangen runterlaufen. Irgendwie ist es ja wirklich ein Paradoxon, dass in der heutigen volldigitalisierten Welt plötzlich ausgerechnet ein Buch für so viel Aufsehen und Emotionen sorgt. Das Buch „Meine Freunde“ liegt in keinem Buchhandel auf, kann aber jederzeit persönlich bei Franz Bergmann unter 0664/23 111 63 oder per Mail: bergi57@gmx.at bestellt werden. Am 07. August ist Bergmann im ABC – Park St. Johann in der Haide zu einer weiteren Vorlesung eingeladen.

Organisator Christian Wallisch erfüllte auch Bergmanns Wunsch, als musikalische Begleitung die „Hausmusik der Lebenshilfe Hartberg“ einzuladen. Dieses Arrangement erwies sich im Nachhinein betrachtet als wahrer Goldgriff. Ihre Musikstücke waren harmonisch auf Bergmanns Texte angepasst und mit der sichtbaren Freude, mit der jeder Musiker sein Instrument spielte, wurde die angenehme Stimmung nochmals um eine Nuance erhöht. Die Lebenshilfe – Musiker haben wieder einmal mehr deutlich gemacht, dass ohne Musik alles nichts wäre, das Musik Dinge heilen kann, die Medikamente niemals schaffen würden. Musik ist die Vermittlung des geistigen Lebens zum sinnlichen. Musik ist die Kurzschrift des Gefühls. Und Christian Wallisch, der „Oberjogler“, der „Erfinder“ dieser Veranstaltung hat ebenfalls etwas erschaffen, was unvergesslich bleiben wird!