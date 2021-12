Dreharbeiten über die „Pudelmuatta“ in Schachen

Sigrid Maurer vom ORF Steiermark drehte mit Kameramann Walter Schöggl den Brauch des „Pudelmuatta Gehens“ für einen Steiermark heute Beitrag am 25. Dezember, 19 Uhr auf ORF 2. Dieser alte Brauch wird in einigen Orten des Jogllandes jedes Jahr am Abend des 5. Jänner in der so genannten „Dreimolnocht“ durchgeführt.

Die Reporterin begleitete dabei zwei „Pudelmuattan“ auf ihrem Weg zum Hof „Patriz in da Einöd“, dem Bauernhof des Bgm. Patriz Rechberger, wo sie der anwesenden Familie nach altem Brauch Nüsse, Mandarinen und Zuckerl in die Stube streuten, nachdem sie sich überzeugt hatten, dass alles sauber war, kein Gewand auf den Stühlen hing, keine Glut im Ofen war und kein offenes Licht brannte. Darauf verließen sie wieder sofort und unerkannt den Hof.