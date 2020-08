Eine Veranstaltung, die in die Geschichte eingeht

ROHRBACH AN DER LAFNITZ. Mit diesen Worten eröffnete der Rohrbacher Bürgermeister Günter Putz den Liedernachmittag der „Rohrbacher Sängerknaben“. Grund dafür: Es war die erster Veranstaltung im überdachten Veranstaltungsbereich des neuen Gemeindezentrums. „Gleichzeitig eine inoffizielle Eröffnung, da die Fertigstellungsarbeiten erst in den nächsten Wochen erfolgen werden“, so Bgm. Putz. Unter dem Motto „Singen und Musizieren am neuen Dorfplatz“ boten die Sängerknaben rund um Erwin Frieszl eine bunte Mischung an Volksliedern und bekannten Weisen. Unterstützt wurden sie dabei von der Rohrbacher Klarinettenmusi, durch das Programm führte Robert Morgenbesser. Der Reinerlös kommt der Kinderkrebshilfe zugute, an die in den letzten Jahren bereits mehr als 5.000 Euro gespendet wurden.