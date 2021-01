Fußballer Nachwuchs

Anna Elisa Wilfling erblickte am 6. Dezember 2020 in Graz das Licht der Welt. Die Tochter von Kathrin und MSc Andreas Wilfling, dem langjährigen Vorzeigefußballer des Fürstenfelder Sportklubs, war bei ihrer Geburt 52 cm groß und 3770 g schwer. Ob Anna Elisa in die Fußstapfen ihres Vaters treten wird, ist noch nicht abzuschätzen, sie ist aber ein äußerst lebendes Kind und ein Fußball liegt immer irgendwo in der Nähe.