Verein Selbsthilfegruppe Schmerz Hartberg wurde aufgelöst, das Vereinskapital gespendet. Die Selbsthilfegruppe bleibt aber bestehen.



HARTBERG. Zur letzten Jahreshauptversammlung lud der Verein Selbsthilfegruppe Schmerz Hartberg ins Cafe-Restaurant Pick in Hartberg. Neben jährlichen Faschingsfeiern, Heurigenbesuchen, Lesungen und Austellungen, blickt der 2013 gegründete Verein auf eine Vielzahl an Veranstaltungen und 32 Vorträge zurück. "Unser Ziel war es Menschen mit Schmerzen eine Plattform zum Kennenlernen, Netzwerken und regelmäßigen Austausch zu bieten, Schmerzverhütungsstrategien zu entwickeln, mit dem Schmerz besser umgehen zu lernen und das Gefühl zu haben, in der Not verstanden zu werden"; betonte Gründungsmitglied Kilian Riedl, der allen ehrenamtlichen Mitgliedern ein herzliches Danke aussprach.

900 Euro für den guten Zweck

Coronabedingt sei es jedoch für die meisten Menschen mit Schmerzen schwierig geworden, sich regelmäßig zu treffen, weshalb der Verein im Rahmen der Jahreshauptversammlung einstimmig aufgelöst wurde. Das Vereinskapital von 900 Euro wurde gespendet. Je 300 Euro gingen an den Verein für Krebskranke, an die Behinderten-Selbtshilfe-Gruppe Hartberg und die Roten Nasen Clowndoctors. Der Vereinsvorstand, um Obfrau Ingrid Pralle möchte sich auch weiterhin für von Schmerz Betroffene einsetzen und helfen, wenn Hilfe benötigt wird. "Der Verein hat sich zwar aufgelöst, die Selbsthilfegruppe bleibt aber weiterhin bestehen", betont Pralle.

Mehr Informationen und Kontakt der Selbsthilfegruppe Schmerz gibt es hier