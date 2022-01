Was war los im Staate Österreich?

Zuerst einmal, habe ich mich 8 Mal in die Marathon Finisher Liste eingetragen. Es ist zwar bescheidener als früher, wo ich in NYC, in Chicago, am Baikalsee, in Berlin.... gelaufen bin.

So hab ich im 21er Jahr in Herzogenburg, in Blumau und am Ossiachersee gefinisht.

Dazu mein lang gehegter Wunsch, einmal die Lafnitz zu ergehen. Endlich. Danke meine MitstreiterInnen. Alleine wäre ich vermutlich nicht gegangen.

Mein Kulturprogramm 21:

Höhepunkt war sicher Kirk Fletcher, der uns in Bad Radkersburg einen Hochgenuss erfüllt hat. DANKE Raphael und hoffentlich wird es kommendes Jahr auch wieder besser für Veranstalter.

In Fürstenfeld, in der Pfeilburg hat uns Peter Taucher und seine MitstreiterInnen vergnügt. Fotos kann ich hier nicht zeigen. Ohne Speicherkarte kann mein Fotoapparat nix erreichen.

Im Grabherhaus in Fürstenfeld haben uns die grandiosen Herren von Charly & Kaischlabuam unterhalten. Ihr seid die besten.

Und dann? Gabs nix im vergangenen Jahr.

Hoffentlich wirds für alle beteiligten 22 besser.

Einen Höhepunkt wird es wohl im April geben. Sir Oliver Mally, umtriebig wie immer, organisiert wieder sein Bluesfestival. Meine Favoriten sind auf jedem Fall, im Programm dabei. Ich freu mich.