Schwäne sind eine Gattung der Entenvögel. Innerhalb dieser Familie werden sie den Gänsen zugerechnet.

Der Höckerschwan ist zuverlässig an seinem orangefarbenen Schnabel zu identifizieren und ist die am häufigsten vorkommende Art in unserer Region.

Mit einem Höchstgewicht von 12 - 13 kg gehört er zu den schwersten, flugfähigen Vögeln.

Ein weiblicher Höckerschwan legt etwa 5 - 10 Eier. Nach ca. 40 Tagen schlüpfen die Jungen und werden von beiden Elternteilen bis zu 6 Monaten mit Futter versorgt.

Jungvögel haben, im Vergleich zu erwachsenen Schwänen, noch ein grau/beiges Gefieder.

Schwäne sind ihrem Partner ein Leben lang treu.

Das reine, weiße Gefieder hat dazu geführt, dass Schwäne zahlreich Eingang in die Mythologie und Märchenwelt gefunden haben.

Ich mag sie einfach, diese edlen Tiere!