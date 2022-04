Letzten Sonntag, am Palmsonntag, war nicht sicher, ob der Flohmarkt abgeblasen wird wegen Kälte oder weggeblasen vom Wind...! Nichtsdestotrotz begaben sich meine Frau und ich dorthin, um mal zu sehen, was es alles so gibt. Es waren doch einige wetterfeste Aussteller da: bei vielen hatte man das Gefühl, sie haben gerade zu Hause entrümpelt und wollen noch ein paar € machen. Aber ich traf auch auf manche, die extrem wertvolle, seltene Sachen anboten. Darunter z.B. Manderl-Kalender von 1930 an!!! Da meine Mutter im Mai ihre 85. Geburtstag feiert, habe ich für sie einen aus dem Jahr 1937 gekauft. Echt cool!!!

Woanders habe ich eine Hupe für mein Fahrrad gekauft, weil die originale Klingel einfach zu leise ist! Bin sehr zufrieden!

Ganz was Besonderes war in meinen Augen ein Schaukasten mit lauter Badarolen von Zigarren, die seinerzeit noch in der Tabakfabrik in Fürstenfeld hergestellt wurden. Für Raucher sicher interessant! Ich selber sammle ja eher Etiketten von Bierflaschen (mit oder ohne Flasche). Hab sicher schon ca. 200...aber die verkaufe ich nicht!

PS: Ein negativer Aspekt war leider der Kaffee, der von der Teichschenke angeboten wurde. Reinstes Abaschwasser!!! So einen schlechten Trank habe ich in meinem ganze Leben nicht nicht angeboten bekommen. Auf den Hinweis meinerseits erfolgte nur Achselzucken! Ich hätte schon einen Ersatz erwartet (anderes Getränk, z.B.). Auf die Art wirbt man nicht um Kunden. Ich werde dort sicher nie mehr konsumieren!