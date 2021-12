Luisa Ertl – die Oststeirische „Judo-Hoffnung 2022!“

Vom ersten Moment an, als Luisa Ertl vor 7 Jahren als 10jährige die Judomatten des ASVÖ Grafendorf betrat, brachte sie ihre Trainerin und Vereinsobfrau Stefanie Höller und Trainer Harald Königshofer durch ihren Trainingseifer ins Staunen und ließ beide erahnen, dass Luisa eine große sportliche Zukunft haben könnte. Noch heute erzählen Stefanie und Harald schmunzelnd, dass Luisa bereits nach ihren ersten Trainings sie bat, an großen Turnieren teilnehmen zu dürfen. Ebenso wünschte sie sich Trainingslager, wo sie täglich von der Früh an bis am Abend trainieren könnte! Tatsächlich gelangen ihr schon von Wettkampfbeginn an bei lokalen Turnieren eine Medaille nach der anderen. So wurde sie binnen kürzester Zeit tatsächlich eine bekannte Judo-Kämpferin.

Da sie auch in der Schule gute Noten erzielte, lag es auf der Hand, Sport und Schule sinnvoll zu vereinen. Dazu bot sich das nahegelegene BSSM Oberschützen (Verein „Burgenländisches Schule & Sport Modell“) ideal an und tatsächlich gelang ihr damit der nächste „Goldgriff“ für zukünftige Erfolge. Zurzeit besucht sie in Oberschützen die 3. Oberstufe. Hier werden ihr sowohl auf sportlichem wie auch auf schulischem Gebiet spezielle Betreuungs- und Organisationsstrukturen geboten.

Sehr früh erkannte sie auch, dass Judo wesentlich mehr als nur eine Sportart ist. Allein der Zusammenhalt der Judoka beeindruckte sie immens, was für sie auch Motivation war, bei jedem Training automatisch ihr Bestes zu geben. Zu den Turnieren fährt sie meistens Trainer Harald Königshofer und – wenn irgendwie möglich - ist auch Stefanie Höller mit von der Partie. Besonders entscheidend ist das Verständnis und die enorme Unterstützung ihres Weges durch ihre Eltern. Diese fahren sie wöchentlich zum Training nach Wimpassing (Niederösterreich) und feuern „ihre Luisa“ auch sehr oft bei den Turnieren kräftig an.

Bedingt durch Corona sind im Jahr 2021 einige große Turniere ausgefallen. Dennoch konnten im September die Steirischen Landesmeisterschaften unter strengen Corona-Auflagen in Köflach abgehalten werden, wo sie zum ersten Mal in der Altersklasse U 18 kämpfte, was allein schon eine große Umstellung für sie bedeutete. Dennoch wurde die ASVÖ Grafendorf – Kämpferin von Beginn an als haushohe Favoritin gehandelt. Vor den Augen Judo-National und Landestrainers Bernhard Weißsteiner bewies sie einmal mehr ihr vielseitiges technisches Können. Sie ließ keiner ihrer Gegnerinnen auch nur den Funken einer Chance! Nachdem sie in der Altersklasse U 18 (-63kg) die Goldmedaille erkämpfte, startet sie auch in der Altersklasse U 21 und sicherte sich im Kampf um den Meistertitel ebenso ungefährdet den 2. Steirischen Meisertitel an nur einem Tag! Eine Leistung, die auch die Verantwortlichen des Steirischen Judoverbandes beeindruckte. Für 2022 hat sie als ihr Hauptziel eine Medaille bei den Österreichischen Meisterschaften U 18 gesetzt. Es wäre ihre erste Medaille bei einer Österreichischen Meisterschaft. Für dieses große Ziel wird sie sich noch mehr anstrengen und sich zu verbessern versuchen, denn sie weiß genau: Wer aufgehört hat sich zu verbessern, hat aufgehört gut zu sein. Und wenn es jemand schafft, dann wird es Luisa sein!