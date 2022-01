Schön langsam wäre es an der Zeit, dass wir mit diesen virtuellen Sch.... fertig werden.

Aber immerhin gibt es ein persönliches Jubiläum.

Am Wochenende hab ich den 80igsten Virtuellen gefinisht.

Kurz noch zur Erklärung: Ich laufe z.B. an der Lafnitz, mein Ergebnis wird in Mississippi aufgezeichnet.

Es gibt auch eine Siegerehrung. Die schaut so aus: Medaille und T-Shirt starten in Jackson Mississippi, werden nach New Orleans transportiert, mit Flieger nach Miami, von dort gehts per Flug nach Lissabon, nächste Station Wien. Nach 4 Tagen in Wien, kommt die Medaille nach Burgau. Dass ganze hat dann 1 Monat und 4 Tage gedauert.

Jetzt kann ich meine Siegerehrung genießen.

Bitte haltet euch an die Maßnahmen, lasst euch Impfen und bitte, bitte, bitte; ihr K..., und all diejenigen, die außer ihrem Egoismus nix im Schädl haben, lasst uns in Ruh.

Danke