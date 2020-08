Unter dem Motto "ES WIAD STOA HOAT" starteten am vergangenen Samstag die steirischen Meisterschaften im Bergmarathon. Dabei galt es bei der Phyrn Priel Trail Trophy 46,2km und 2.575 Höhenmeter reinen Aufstieg zu bewältigen. Für die Pöllauer Runners war Kevin Prinz am Start, der eine Spitzenleistung abrief und mit 05:44:49 auf den 22. Platz lief (was Platz 4 bei den steirischen Meisterschaften in sein Altersklasse bedeutete). Nur 6 Läufern gelang es, die Marke von 5 Stunden zu unterbieten, wobei es Lukas Vasold mit 04:34:59 am schnellsten gelang. Er sicherte sich den Titel bei den steirischen Meisterschaften knapp vor Alexander Jakob Dautel und Lukas Gärtner (beide vom LTV Köflach). Für Kevin Prinz geht es bereits in zwei Wochen beim Stanzer Ultratrail weiter, wo er Jagd auf weitere Punkte für den Cross- und Berglaufcup machen wird.

Parallel dazu lief am vergangen Samstag Daniel Kern für die Pöllauer Runners beim St. Pauler Mostlandlauf. Hier hieß es die 10km so schnell als möglich hinter sich zu bringen, was Andreas Potocar von Running Graz mit 35:20 am schnellsten gelang. Daniel Kern landete mit 38:51 auf Platz 17 und damit in seiner Altersklasse auf Rang 3. Um auch hier ein "stoahoates" Wochenende zu vollenden, startete er am Sonntag nur 17 Stunden später erneut in Wien beim Augartenlauf, welcher über 5km ging. Hier gelang es ihm mit 19:12 Platz 4 in der Gesamtwertung und Platz 1 in seiner Altersklasse zu erreichen.

Schon diesen Samstag machen die Läufer halt in Fürstenfeld. Hier wird es beim Brunnenlauf neben dem 10 Kilometer Hauptlauf, viele weitere Läufe für jede Frau und jeden Mann geben.

Das lange Warten auf die Laufsaison hat sich nun eben doch bezahlt gemacht und bei den perfekt organisierten Bewerben werden auch die COVID-19 Schutzbestimmungen sehr gut eingehalten.

Der Laufverein "Pöllauer Runners" informiert Sie auch gerne über zukünftige Bewerbe, falls auch in Ihnen das Interesse am Laufen geweckt wurde: https://poellauerrunners.com