Am Freitag, 28. August, startet die Fußball Landesliga. Der Fürstenfelder Sportklub empfängt zum Auftakt um 19 Uhr im Rudolf Gutmann Stadion den SV St. Michael. "Wir haben eine Mannschaft mit Charakter und großartigem Zusammenhalt. In Summe haben wir an Qualität bestimmt gewonnen und wollen den siebenten Rang vom Vorjahr natürlich verbessern. St. Michael ist eine defensiv kompakte Mannschaft, da müssen wir versuchen, das Spiel zu machen", sagt Trainer Mag. Christopher Hartinger.

Der Ilzer SV gastiert am Samstag, 29. August, um 19 Uhr in Rottenmann. Die Ilzer haben sich bis auf Kapitän Mihael Sopcic von den Legionären getrennt und gehen mit einer jungen, hungrigen Mannschaft in die Meisterschaft. "Wir haben uns mit talentierten Spielern aus der Region, die sich bereits gut eingelebt haben, verstärkt, wollen Platz 14 aus dem Vorjahr verbessern und mit dem Abstieg von Anfang an nichts zu tun haben", erklärte Sektionsleiter Karl-Heinz Salchinger.