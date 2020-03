Lafnitz Amateure starten gegen Ilz

Am kommenden Wochenende startet die Frühjahrsmeisterschaft der Fußball Landesliga. Der SV Licht Loidl Lafnitz empfängt zum Auftakt am Samstag, 14. März 2020, um 18 Uhr den Ilzer SV. Die Hausherren liegen nur einen Zähler hinter Spitzenreiter Voitsberg in der Tabelle auf Rang drei und sind im Duell mit den Ilzer SV, der auf Rang 14 rangiert, Favorit.