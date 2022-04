Lafnitz Sieg gegen die Violets

Mit einem 1:0 Heimsieg gegen die Young Violets setzte der SV Licht Loidl Lafnitz seine Siegesserie fort. Für den entscheidenden Treffer sorgte Thorsten Schriebl in der 24. Minute nach idealer Vorarbeit von Daniel Gremsl. Den Grundstein zum Sieg legten Andi Zingl und Co mit einer sehr starken 1. Halbzeit. "Mit diesem Sieg können wir die gute Stimmung in der Mannschaft und die positive Entwicklung weiter fortsetzen", sagte Trainer Philipp Semlic nach dem Spiel. Die Hausherren konnten den Ausfall von vier Stammspielern gut verkraften. "Das spricht für unseren ausgeglichenen, starken Kader, in dem jeder für jeden kämpft", lobte Sportdirektor Hermann Kopitsch die gesamte Mannschaft.

Bereits am Ostermontag gastiert der SV Licht Loidl Lafnitz um 14.30 Uhr in Liefering. Da heißt es früh aufstehen, denn der Mannschaftsbus reist bereits um 6.30 Uhr in Lafnitz Richtung Salzburg ab.