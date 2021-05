27 der 100 besten Weine der Region schafften es ins Finale, die Sieger wurden im Weingut Hutterer im Fürstenfelder Stadtteil Rittschein präsentiert.

Zum bereits 15. Mal fand in diesem Jahr der Wettbewerb der "100 besten Weine der Region" statt. Insgesamt 38 Weinbaubetriebe aus der Südoststeiermark sowie den Anbaugebieten von Fürstenfeld über Großwilfersdorf und Ilz bis Pischelsdorf reichten in neun Kategorien über 300 Qualitätsweine ein. Letztlich wurden aus der in Blindverkostung erkorenen "Hundertschaft" von einer Fachjury die 27 Finalisten und die neun Siegerweine gekürt. Die Präsentation der Sieger erfolgte auf Einladung des Weinbauvereins Fürstenfeld im Weingut Hutterer in Rittschein.

Obmann Stefan Tauchmann, Stellvertreter Bernhard Bliemel und Martin Hartinger vom Weinbaureferat der Landwirtschaftskammer Steiermark begrüßten zur Siegerehrung auch den Fürstenfelder Bürgermeister Franz Jost und Tourismusvorsitzenden Markus Jahn.

Bürgermeister Franz Jost, der gemeinsam mit Stefan Tauchmann und Martin Hartinger, die leganten Trophäen und Urkunden überreichte, hob insbesondere die hohe Qualität der heimischen "Tröpferl" hervor: "Der Weinbau hat hierzulande eine lange Tradition über Generationen. Umso erfreulicher ist es, dass mittlerweile die junge Winzergarde ausgezeichnte Weine keltert, die ebenso überregional in aller Munde sind."

Für Markus Jahn zählen die edlen Weine zu den Markenzeichen der Tourismus- und Genussregion. "Bei uns gibt es viel Sonne für die Süße, das Wasser für die Reife sowie fleißge Weinbauern mit Herzblut", gratulierte der Tourismusvorsitzende den engagierten Winzern.

Sieger der neun Kategorien

Doppelsieg für das Weingut Maurer am Hohenberg mit dem Welschriesling DAC und dem Sauvignon Blanc DAC.

Sortensiege für den Weinhof Sax aus Prebensdorf mit dem Weißburgunder DAC, für den Weinhof Tauchmann aus Tautendorf mit dem Muskateller DAC, für den

Weinhof Grabner aus Reith mit dem Morillon DAC in der Kategorie "Morrillion/Chardonnay", für den Weinhof Kowald aus Bad Loipersdorf mit dem Chardonney Exklusiv 2019 in der Kategorie "Gereifte Burgunder", für den Weinbau Familie Schellauf aus Graberberg mit dem Blauen Zweigelt 2019 in der Kategorie "Zweigelt 2019 & älter", für das Weingut Bliemel aus Altenmarkt mit dem Rössler Barrique 2019 in der Kategorie "Rotwein Vielfalt 2019 & älter" und für den Weinhof der Vielfalt Familie Windisch aus Herrnberg für den "Pinky frizz" in der Kategorie Schaumwein.