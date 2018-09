06.09.2018, 18:12 Uhr

Duo "Trenev&Weiß spielt in Neudorf

Am Freitag, 14. September, ist das Duo "Trenev&Weiß" bei der Familie Reichl in Neudorf 41 in der Marktgemeinde Ilz mit dem Programm „KlezTango and Beyond“ um 19.30 Uhr zu Gast. Beim Konzertabend widmen sich die beiden Musiker Ivan Trenev auf dem Akkordeon und Moritz Weiß mit Klarinette und Bassklarinette den zwei Stilrichtungen Tango und Klezmer Musik. Diese scheinen weit auseinander zu liegen und haben dennoch vieles gemeinsam. Um Voranmeldung unter weiss.moritz@gmx.at wird gebeten, Eintritt: Freie Spende.

Gefällt mir