Virtual Reality: Bühne Loipersdorf schlägt dem "System" ein Schnippchen

29.04.2018, 10:31 Uhr

Ist es ein Alptraum, ein böses Spiel oder doch Realität? Die Bühne Loipersdorf brachte die Zuschauer bei der Premiere von "Virtual Reality" im Pfarrheim Loipersdorf zum Nachdenken.

LOIPERSDORF. Mit einem mit Humor gewürzten anspruchsvollen Stück startete die "Bühne Loipersdorf" in die diesjährige Frühjahrssaison. Erstmals unter der Regie von Gerhard Duffek (Theater Sandkorn) brachte das 9-köpfige Ensemble "Virtual Reality" - eine Groteske von Ramon Pierson auf die Bühne des Pfarrheimes Loipersdorf. Eine Groteske, die mit Traum, Virtualität und Wirklichkeit spielt, mit Räumen und Regeln.Eingebettet in die Kulisse eines Büros , und der Szene, eine einfache Genehmigung zu holen, wird mit dem Gedanken gespielt, was passieren könnte, würde man nicht mit Regeln eines Systems korrespondiere.

Wenn die Nummer wichtig ist!

Weitere Spieltermine

Denn, bringt man eine Lüge erstmal zum Laufen, braucht die Wahrheit lange, bis sie sie einholt. Und wer schaut letztendlich schon auf Gesichter und auf Namen, wenn doch die Nummer ausschlaggebend ist.Wenn abstruse Winzigkeiten, die nicht befolgt werden, dazu führen, aus dem System verbannt zu werden. Wenn es wichtiger ist auf Schilder, statt auf Gesichter zu schauen. Wenn eine Unangepasstheit einen selbst aus dem "großen Spiel" wirft. Dann muss man wohl selbst zu spielen beginnen. Und genau das tut die Hauptfigur Franzi Otis, verkörpert von Petra Kollegger. Bewaffnet mit Klemmbrett, Namensschild, Brille und Hosenträger, versucht sie in IHREM Spiel des Lebens, das System mit seinen eigenen Waffen zu schlagen und ihre eigene Identität zurückzubekommen."Der Zuschauer soll zum Nachdenken animiert werden, sich in einer verbürokratisierten Welt nicht einschüchtern zu lassen", betonte Duffek.Dass das Stück sichtlich bewegte, bewies der tosende Applaus, den die Zuschauern dem Ensemble am Ende zollten.Sonntag, 29. April um 17 Uhr; Dienstag, 1. Mai und Freitags, 4. Mai jeweils um 19.30 Uhr sowie Sonntag, 6. Mai um 17 Uhr im Pfarrheim Loipersdorf.Eintritt 8 Euro.Mehr Infos auf www.buehne-loipersdorf.at