24.09.2018, 08:58 Uhr

Anneliese Seidnitzer stellt ab 5. Oktober 2018 im Gemeindeamt Söchau aus.

Unter dem Motto "Visionen in Foto und Ton" wird am Freitag, 5. Oktober im Gemeindeamt Söchau um 19 Uhr zur Vernissage von Künstlerin Anneliese Seidnitzer geladen. Gezeigt werden Foto- und Keramikbilder sowie florale Objekte. Die musikalische Umrahmung kommt von Julia, Adrian und Mathi. Die Ausstellung ist auch am 6. und 7. Oktober geöffnet.