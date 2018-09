Hartberger Teilnehmer erfolgreich beim 22. Steirischer Wasserwehrleistungsbewerb in Fürstenfeld

09.09.2018, 08:53 Uhr

Der 2. Bewerbstag verlangte den Besatzungen die letzten Reserven ab, da aufgrund der starken Regenfälle die Feistritz Hochwasser führte und so manchen Traum vom Abzeichen zunichtemachte. Zahlreiche Kameraden des Bereiches Hartberg nahmen ebenfalls am Bewerb teil.Bronze: BR Johann Hierzer (BFKDT-Stv., FF Obertiefenbach) und ABI d.F. Franz Windhaber (FF Stubenberg); ABI Siegfried Arbesleitner (FF Sebersdorf) und OFM Matthias Windhaber (FF Stubenberg); OLM Michael Rechberger (FF Pöllau) und LM d.F. Christoph Zernig (FF Sebersdorf); HFM Christoph Eichtinger (FF Stubenberg) und HFM Daniel Treiber (FF Stubenberg); OFM Fabian Peza (FF Stubenberg) und OFM Matthias Dunst (FF Stubenberg)Silber: ABI d.F. Andreas Dunst (FF Stubenberg) und HLM d.V. Benedikt Strasser (FF Stubenberg); OBM Christoph Rodler (FF Kaindorf) und LM d.V. Martin Kelz (FF Stubenberg); BM d.F. Peter Windhaber (FF Stubenberg) und OLM d.F. Stefan Strohmaier (FF Stubenberg)Gold: OFM Matthias WindhaberEine besondere Gratulation geht an Brandrat Johann Hierzer, der mit ABI d.F. Franz Windhaber in der Disziplin Bronze (gemischte Wehren mit Alterspunkten) den hervorragenden3. Platz erreichen konnten.