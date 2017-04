Mit 2,8 PS durch das gründen Thermenland und die blühende Oststeiermark

21.04.2017, 20:50 Uhr

Johann Lafer war mit seiner Puch MS 50 durch die Steiermark unterwegs. Zu sehen sind seine frühlingshaften Erlebnisse im grünen Herz im neuen Jahreszeitenvideo von Steiermarktourismus.

13 Tage lang wurde 2016/17 in der ganzen Steiermark in allen vier Jahreszeiten gedreht. Jetzt sind nach den Wintervideos auch die Frühlingvideos von Steiermark Tourismus mit Johann Lafer samt seiner Puch MS 50 online. Darin geht es im Frühling ins Thermenland Steiermark und in die Oststeiermark, um die genussvollen Seiten der Regionen zu entdecken. Neben einem Picknick mit Blick auf die Riegersburg warten kulinarischen Genüsse bei Haberl und Finks und Entspannung im Rogner-Bad Blumau auf den Fernsehkoch. Was sonst noch alles am Programm stand, sehen Sie im Video