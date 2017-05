Volksschule mit "Kräuterschnecke"

04.05.2017, 11:02 Uhr

Dank und Anerkennung für die hervorragende Arbeit der Pädagoginnen an der VS Ebersdorf.

Pflichtschulinspektor Oliver Kölli überreichte anlässlich der Präsentation des Projektes „Kräuterschnecke“ den Pädagoginnen der Volksschule Ebersdorf Dank und Anerkennung im Namen der Landesschulratspräsidentin Elisabeth Meixner. Außerdem gratulierte Kölli den Kindern und allen Mitwirkenden zum gelungenen Projekt.„Die Schnecke Mathilda steht am Spielplatz vor dem Gemeindeamt“, heißt es im Refrain des für das Projekt eigens gedichteten Liedes, das sich als richtiger Ohrwurm entpuppte. Die Kinder der Volksschule Ebersdorf bauten mit der Kräuterpädagogin Claudia Lederer eine Kräuterschnecke für den Gemeindespielplatz in Ebersdorf. Die Schüler wurden in alle Schritte des Projektes miteinbezogen. Sie bekamen einen Einblick, wie man dieses Bauvorhaben im Vorfeld plant, zogen einige der gepflanzten Kräuter selbst in den Klassen und waren vom Spatenstich bis zum Anbringen der Beschilderung in alle Schritte involviert. Die Kinder schaufelten Erde und Kies, bauten die Schneckenform mit Ziegeln, füllten die Schnecke mit Humus und Sandschichten und pflanzen schließlich ihre Kräuter. Verfeinert wurde die Schnecke mit eigenen Tonwerken der Kinder. 2 Hinweisschilder mit Tonbuchstaben wurden gebaut außerdem bekam die Schnecke einen modischen Aufputz durch unzählige kleine Kunstwerke aus Ton. Die Kinder kreierten Tontafeln mit den Kräuternamen in Schneckenform, Schnecken, Pilze, Raupen und Würmer. Dank gilt allen Sponsoren, die das Projekt großzügig unterstützt haben.