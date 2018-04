4 Islands Stage Race

23.04.2018, 11:02 Uhr

Die Streckenbedingungen mit fast ausschließlich steinigen, schmalen Trails – wie es sie in Österreich kaum gibt – forderten alles von Mensch und Bike. Vor allem die zweite Etappe auf Rab hatte es wegen starkem Regen und tiefen Boden mit nassem Sand in sich. Insgesamt waren rund 250 Kilometer und 5300 Höhenmeter zu überwinden, wobei die Abfahrten häufig anstrengender waren, als die Anstiege.Anja Gleichweit und Sandro Nistelberger meisterten Etappe für Etappe ohne Defekt und ohne Stürze und konnten ihr Tempo über alle 4 Etappen halten. So konnten sich die beiden den 18. Gesamtplatz von 35 gestarteten Mixed-Teams und einem international besetzen Starterfeld holen.