Die „Ananas Boys“ sind erfolgreich unterwegs

14.09.2018, 12:40 Uhr

Mit Noah Weber, Platz 8 in Weiß, David Gigl, Jakob Mauerhofer, Marcel Danko, Platz 7 in Blau, Elias Mauerhofer, Platz 7 in Grün, Philipp Schantl und Jonas Kreiner sind weitere Ananas Boys in der ÖTSV Jahreswertung vertreten. Die Ziele für nächstes Jahr sind gesteckt, einige der Ananas Boys könnten den Sprung ins österreichische Jugend-Nationalteam schaffen und unsere Nation in der Trial Bike Sektion vertreten. Großer Dank gilt den Fahrern und natürlich den Eltern für das Vertrauen und Unterstützung im Vereinsleben.Trainiert wird jeden Mittwoch von 17 bis 19 Uhr im alten Zielpunktgebäude in Hartberg. Interessierte sind „zum Schnuppern“ an leichten Hindernissen herzlich eingeladen. Infos: Martin Allmer 0660/12 44 570.