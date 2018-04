DUSV Loipersdorf auf Überholspur

30.04.2018, 05:29 Uhr

Gegen Kirchbach sicherte sich Loipersdorf mit einem 6:3 den sicheren Heimsieg.

LOIPERSDORF. Vier Spiele in Folge für die Mannschaft aus Loipersdorf. Ein Schützenfest gab es beim Heimspiel gegen Kirchbach mit 6:3. Nach schneller 3:0 Führung (Tore durch Janko, Fritz und Kanalas) konnte Kirchbach zur Halbzeit noch an 3:2 herankommen. In der zweiten Halbzeit sorgten aber Kreso (zwei Mal) und Kropf (einmal) zum sicheren Heimsieg.Nächsten Samstag, am 5. Mai, wartet das Auswärtsspiel gegen Straden (hier geht es um den zweiten Tabellenplatz). Das nächste Heimspiel am findet am 13. Mai gegen St. Margarethen statt.