18.09.2018, 13:53 Uhr

Am 29. und 30. September 2018 im PS Racing Center Greinbach

Wie passt Österreich in eine Reihe mit Japan, Brasilien, Mexiko, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten? Ganz einfach: als Austragungsort der größten und als einzige weltweit ausgetragenen Driftserie King of Nations DRIFT WORLD SERIES. Das Veranstaltungsteam von DRIFT Greinbach in Zusammenarbeit mit Serienpromotor Mike Procureur bringen DRIFT Stars aus über 16 Nationen nach Österreich beim siebten Lauf der King of Nations Drift World Series der am 29. und 30. September im PS Racing Center Greinbach bei Hartberg ausgetragen wird. Mit dabei die Drift Superstars aus Japan DAIGO SAITO sowie Genya KOBAYASHI. Rennfahrzeuge mit über 900PS, heiße Girls und jede Menge Action für die Zuschauer – ein zwei Tages Motorsport Event mit packenden „Drift battles" im KO-System.Driften ist eine actionreiche Motorsportart, die sich in den letzten Jahren auf internationaler Ebene rasch einen hohen Stellenwert erarbeitet hat. Die Piloten müssen ihr Fahrzeug mit Geschwindigkeiten bis zu 160 Km/h auf Asphalt in extremen Drifts kontrollieren.

Das System: In einem Ausscheidungsverfahren werden aus 60 Startern die Top 32 im Qualifying Modus ermittelt. Danach geht es im sogenannten „Drift battle“ weiter, wo jeweils zwei Piloten gegeneinander antreten und sich im Ausscheidungsmodus bis ins Finale durcharbeiten müssen. Im „Drift battle“ wird immer zwei Mal je battle gefahren, zuerst als „leading car“ und gleich danach als „cashing car“, die Auswertung erfolgt über neueste Elektronik in Form von Telemetrie, die Driftwinkel und Geschwindigkeit aufzeichnet. Diese Daten werden in Echtzeit übermittelt und gleich nach der Zieldurchfahrt des jeweiligen „battles“ gibt es einen winner/loser des jeweiligen battles. Toll für Zuschauer und Teams, Drift Sport auf höchsten Niveau.Für den fünften Lauf zur Drift World Series 2018 im PS Racing Center Greinbach zeichnet sich ein sehr starkes Teilnehmerfeld ab, denn neben der Drift World Series wird auch die Europäische Drift Elite am Start sein, mit 60 Fahren aus 16 Ländern ist somit die Gesamte Drift Elite in Österreich vertrete. Zu den Favoriten auf den Gesamt Sieg zählt mit Sicherheit der DRIFT Superstar der Japaner DAIGO SAITO, sowie sein Teamkollege Genya KOBAYASHI. Weiters gibt es auch wieder V10 Sound zu hören wenn das Drift Team Kinetechnik aus Abu Dhabi den V10 pilotiert von Nicolas Delorme in Greinbach zündet. Mit Nasser Almutairi kommt aus Kuweit ein sehr starker Fahrer welcher einen Nissan 350z mit ca 1000PS an der Start bringt. Yves Meyer aus der Schweiz bringt einen HGK Eurofighter an den Start sowie zählt auch der Monster Energy Athlet Christos Chantzaras mit seinen 1000PS 2JZ BMW zum absoluten Favoritenkreis.Aus österreichischer Sicht wird sich der Steirer Alois Pamper mächtig ins Zeug legen, viele sehen Alois Pamper auch zu den erweiterten Favoritenkreis konnte er doch bereits beim vergangenen King of Europe EM Lauf in Oscherleben Platz 2 einfahren. In der PRO 2 Klasse gibt’s es weitere viele Österreichische Piloten mit Franz Kuncic, Daniel Koltay, Günther Denk, Markus Denk sowie den beiden Kavalier Brüdern. DRIFT Sport vom feinsten ist garantiert wenn es heißt KING OF NATIONS AUSTRIAN ROUND 2018 im PS RACING CENTER GREINBACH. Tickets gibt es bei ÖTicket. Sowie alle weiteren Informationen unter www.drift-greinbach.atBeginn Samstag (29.09.2018): 10 Uhr, Einlass ab 9 UhrBeginn Sonntag (30.09.2018): 10 Uhr, Einlass ab 9 Uhr