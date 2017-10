Panthers unterlagen Traiskirchen

06.10.2017, 12:28 Uhr

Der Auftakt verlief für die Fürstenfeld Panthers mit einer Heimniederlage nicht nach Wunsch.

Keinen gelungenen Auftakt in die neue Basketballsaison gab es für die Raiffeisen Fürstenfeld Panthers im Heimspiel gegen Traiskirchen. Bis zum Ende des dritten Viertels war die Begegnung noch einigermaßen ausgeglichen, aber innerhalb von vier Minuten verloren die Panthers die Kontrolle über das Spiel und die Gäste kamen zu einem 17:0 Lauf. Von diesem Schock erholten sich Ochsenhofer & Co. nicht mehr und so setzte es eine bitte 55:79 Niederlage. Erfreulich an diesem Abend war nur das Comeback von Marco Car, der acht Punkte beisteuern konnte. Auch die beiden neuen US-Boys Gordon und Reyes scorten 19 bzw. 17 Punkte. Das nächste Heimspiel der Panthers ist gleichzeitig ein Sky-Live-Spiel. Am Montag, 23.10. 2017, gastieren um 19:00 die Klosterneuburger Dukes in der Stadthalle Fürstenfeld. Das Team wird bei diesem Schlagerspiel sicher ein anderes Bild zeigen.