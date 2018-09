Triplepack des überragenden Unterkircher

23.09.2018, 07:29 Uhr

Mit drei Toren schoss Patrick Unterkircher den Fürstenfelder Sportklub gegen St. Michael zum Sieg.

Dem Fürstenfelder Sportklub standen gegen St. Michael mit Strobl, A. Glaser, Ritter, Bucher, Siemmeister und Kahr sechs Kaderspieler nicht zur Verfügung. Da schenkte Trainer Sascha Stocker den beiden jungen Söchauern Julian Glaser und Fabian Schweinzer das Vertrauen und bot Neuerwerbung Patrick Unterkircher erstmals als Sturmspitze auf. "Wir haben einen breiten Kader. Ich habe großes Vertrauen in unsere jungen Spieler und sie haben ihren Einsatz voll gerechtfertigt", sagte Trainer Stocker. Der Ausgang des Nachtrages in Bruck stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch aus. Nun geht geht es am kommenden Samstag mit dem Auswärtsmatch gegen Bad Radkersburg weiter. "Bad Radkersburg ist eine Mannschaft mit ausgezeichneten Individualisten. Mit unserem Teamspirit und einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollten wir da aber dagegenhalten können und etwas Zählbares mit nach Hause nehmen", zeigt sich Trainer Sascha Stocker zuversichtlich.