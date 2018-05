Am Großharter Teich die Seele baumeln lassen

03.05.2018, 13:19 Uhr

Der idyllische Naturteich ist ein Erholungsparadies für die ganze Familie.

Die Betriebe in der Gemeinde florieren. Hartl verzeichnet einen Zuwachs in allen Wirtschaftszweigen. Auch in der breit aufgestellten, oststeirischen Freizeit- und Tourismuslandschaft hat sich die Kommune mit dem Großharter Naturteich als Bade-, Fischer- und Naherholungsoase ein Geheimtipp - sowie mit dem "Baumhotel" mit 20 Hütten und 80 Betten eine stark nachgefragte, touristische Marktnische in der Region - seinen festen Platz gesichert.Das 17 Hektar große Areal, davon 11 Hektar Wasserfläche, ist Dreh- und Angelpunkt für eine Vielzahl an Aktivitäten, wie Kneippen und Wandern, Schwimmen, Ballsportarten und Sportfischen. Für Schülergruppen, Pfadfinder oder Feuerwehrjugend ist die Pfahlbautensiedlung mit je vier Betten in einer Baumhütte die perfekte Location für ihre Ausflüge oder Abenteuercamps. Auch von Fischern und Erholugnssuchenden wird das Angebot zur Übernachtung gerne genutzt.Nach dem Sommer soll die Teichanlage saniert und neu gestaltet werden. Wie Bürgermeister Hermann Grassl berichtet, läuft aktuell ein Architektenwettbewerb. Zuvor wurde die Hartler Bevölkerung im Zuge eines Bürgerbeteilungsprozesses in die Ideenfindung für die zukünftige Ausrichtung eingebunden. Am 23. Juni findet beim Großharter Teich ein großes Strandfest statt, denn der Naturteich ist auch die perfekte Location für Feste. Um 18 Uhr wird mit einem Dämmerschoppen gestartet, ab 21 Uhr unterhält die Gruppe "Fegefeuer".Die Buchung der Baumhäuser ist im Gemeindeamt Hartl unter 03334/2522 sowie unter gde@hartl.gv.at möglich.