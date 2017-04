"Eine große Region wächst zusammen"

21.04.2017, 21:08 Uhr

ÖGB-Region Oststeiermark um "Altbezirk" Fürstenfeld erweitert. Helga Marx als Vorsitzende bestätigt.

Im JUFA Stubenbergsee fand die ÖGB-Frauenkonferenz der Region Oststeiermark statt. Durch die Neuzusammenschließung der Regionen wurde die ÖGB-Region Oststeiermark neben Weiz und Hartberg um den „Altbezirk“ Fürstenfeld erweitert.Vorsitzende Helga Marx konnte zahlreiche interessierte Betriebsrätinnen und Ehrengäste begrüßen und brachte einen kurzen Überblick über die Aktivitäten der letzten Periode.Im Schwerpunktreferat verwies LAbg. Helga Ahrer, ÖGB-Landesfrauenvorsitzende, auf die vielfältige „Frauenarbeit“. Um die Einkommensschere zwischen Mann und Frau endlich schließen zu können, wird auch künftig an den Aktionstagen weiter gekämpft. "Zur Erreichung einer Vollzeitbeschäftigung der Frauen in den Regionen muss vor allem die Kinderbetreuung und die Mobilität stärker forciert werden“, so Ahrer und appellierte die Netzwerke in den verschiedensten Bereichen und speziell im ÖGB zu nutzen.

Helga Marx als Vorsitzende bestätigt

Bei den Neuwahlen des ÖGB-Frauenvorstandes in der Region Oststeiermark wurde Helga Marx (AMS Weiz) als Vorsitzende mit 100 Prozent wieder gewählt. „Wir sind jetzt eine große Region, aber ich bin überzeugt, wir werden in den nächsten Jahren mit unserer Arbeit zusammenwachsen“, gab sich Marx zuversichtlich.Als Stellvertreterinnen stehen ihr Anna Ederer (Betriebsrätin Rogner Bad Blumau), Evelin Heschl (Betriebsratsvorsitzende Borckenstein GmbH) und Tanja Hierzberger (Betriebsrätin LKH Weiz) zur Seite.