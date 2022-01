INNSBRUCK. Ein 81-jähriger Österreicher wurde durch einen Faustschlag unbestimmten Grades verletzt. In der Bachlechnerstraße kam es zu einem Verkehrsunfall, die Fahrer von zwei Fahrzeugen wollten Einsatzfahrzeuge nicht behindern, der Fahrer des dritten Fahrzeuges konnte nicht mehr bremsen.

Körperverletzung

Am 05.01.2021, gegen 18.10 Uhr, kam es auf einem öffentlichen Parkplatz in Innsbruck zu einer Körperverletzung bei der ein 81-jähriger Österreicher unbestimmten Grades verletzt wurde. Der 81-Jährige erkundigte sich bei einem im Fahrzeug sitzenden 58-jährigen Italiener, warum dieser den Motor seines Pkw`s laufen ließ. Daraufhin kam es zu einer kurzen Auseinandersetzung zwischen den Beiden in dessen Zuge der 58-Jährige dem 81-Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht versetzte. Durch diesen Schlag erlitt der 81-Jährige Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 58-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Innsbruck in das Polizeianhaltezentrum Innsbruck eingeliefert. Polizeiliche Ermittlungen sind noch im Laufen.

Verkehrsunfall

Am 05.01.2022 gegen 16.20 Uhr fuhr ein 32-jähriger Österreicher mit seinem PKW in Innsbruck auf der Bachlechnerstraße in Richtung Nordwesten und ordnete sich zum Linkseinbiegen in den Mitterweg auf dem Abbiegestreifen ein. Weil sich zeitgleich Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr entgegenkommend dem Kreuzungsbereich näherten, hielten der 32-Jährige und eine hinter diesem nachfahrende 18-jährige Österreicherin die von ihnen gelenkten PKWs an, um die Einsatzfahrzeuge nicht zu behindern. Ein weiterer nachfahrender 42-jähriger Österreicher konnte den von ihm gelenkten PKW nicht mehr rechtzeitig anhalten, fuhr auf den PKW der 18-Jährigen auf und schob diesen in weiterer Folge auf den PKW des 32-Jährigen, wodurch der Lenker unbestimmten Grades verletzt wurde. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

