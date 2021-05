INNSBRUCK. Rund 2600 Jugendliche waren laut Statistik Austria im Alter zwischen 14 und 17 Jahren im vergangenen Jahr österreichweit von der Scheidung ihrer Eltern betroffen. Die Organisation RAINBOWS begleitet betroffene Kinder und Jugendliche seit mehr als 30 Jahren.

Pandemiebedingte Einsamkeit

Bei der Trennung oder Scheidung der Eltern wenden sich Kinder und Jugendliche in der Regel an ihre Freunde – sie geben Halt. Doch durch Corona mussten soziale Kontakte stark reduziert werden, für Jugendliche oft eine unüberwindbare Belastung. Je früher in solchen Fällen professionelle Hilfe in Anspruch genommen wird, desto besser kann man Betroffene auffangen.

Psychische Folgen

Rückzug, Ängste, Essstörungen und Depressionen sind bei jungen Menschen derzeit keine Seltenheit. Wenn in dieser sensiblen Entwicklungs-Phase der Jugendlichen auch die Beziehung der Eltern in die Brüche geht, können viele das nicht verarbeiten. Denn damit verlieren die Heranwachsenden genau das, was ihnen bis dahin einen festen Rahmen in ihrem meist turbulenten, jugendlichen Alltag gegeben hat. Eltern sind in dieser Phase auch in Bezug auf die Entwicklung ihrer Rolle als Frau oder Mann bedeutsam. Wenn Mutter und Vater gegenseitig schlecht übereinander reden und einander abwerten, nimmt das ebenso Einfluss darauf, wie sich ihre Kinder mit dem eigenen Geschlecht identifizieren. Denn sie sehen sich ganz klar als Teil von Mutter und Vater und beziehen somit alle negativen Äußerungen der Eltern übereinander auch auf sich. Die entstehenden Reaktionen sind oft sehr widersprüchlich. Einerseits machen sich Wut und Enttäuschung über das Auseinandergehen der Eltern und dem damit verbundenen Verlust ihrer Familie breit. Andererseits fühlen sich manche Kinder auch mitschuldig an der Trennung, vermissen den Elternteil, der ausgezogen ist und ziehen sich zurück. Andere wiederum fühlen sich von den Eltern im Stich gelassen und zu wenig wahrgenommen, da diese meist mit sich selbst beschäftigt sind und zu wenig Zeit und Energie haben, um für den Jugendlichen da zu sein.

Aktive Hilfe für die Jugendliche

Die Jugendlichen brauchen in Trennungssituationen aber unbedingt Hilfe dabei, die Ursachen für die Scheidung ihrer Eltern realistisch einschätzen zu können und ihre eigene Stellung innerhalb der Familie zu reflektieren. Die Organisation RAINBOWS gibt hier Tipps, wie ein wertschätzender Umgang aussehen kann:

Einbindung bei wichtigen Entscheidungen

Aktive Mitwirkung an der Gestaltung des zukünftigen Lebens zulassen

Vernünftige Grenzen setzen, aber auch genügend Freiräume zugestehen

Jugendliche dürfen als Gesprächspartner*innen nicht überfordert und zu Ersatzpartnern

gemacht werden

Eltern sollten Vorbild bleiben und gegenseitig Respekt und Höflichkeit bewahren;

Stärkung der Jugendlichen darin, dass sie gut sind, wie sie sind und sie keine Schuld tragen.

Außerdem bietet RAINBOWS auch spezielle Gruppen Projekte für Jugendliche an. In der YOUTH-Gruppe treffen sich beispielsweise vier bis fünf Jugendliche, deren Eltern auch getrennt sind. An fünf Nachmittagen zu je drei Stunden gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Zudem gibt es auch Einzelbetreuungen.

Nähere Informationen und Anmeldung unter: