Das Ehepaar Nicole und Günther Staudenherz sammelt fiebrig Futterspenden für Tiere in der Ukraine – und bittet die Innsbrucker Bevölkerung um Unterstützung.

Nicole Staudenherz ist engagiert. Für Mensch und Tier. Gemeinsam mit ihrem Ehemann, Günther, hat sie ein Hilfsprojekt für die Ukraine organisiert. Bereits zwei Mal lieferte das Paar im Juni privat gesammelte Sachen an einen 950 Kilometer entfernten Lebenshof in Kattowitz, Polen. Dessen Betreiber Dominik fährt regelmässig über die Grenze und transportiert alles was er kann in das Kriegsgebiet. Zusätzlich wird Staudenherz vomVerein Gegen Tierfabrikenunterstützt, wo sie hauptberuflich arbeitet.

Mehr gemeinsam, als nicht



Anfang August brechen Nicole und Günther Staudenherz wieder mit Hunde- und Katzenfutter, medizinischem Material und Kinderspielzeug auf. "Wir wollen einfach irgendetwas tun", sagt die 46-Jährige. Das Paar war 2017 privat in die Ukraine gereist und war von den Menschen, den Städten und ihrer Kultur fasziniert. Einer der Gründe, warum sie so einen Bedürfnis verspürten, zu helfen. Staudenherz: "Wir haben mehr gemeinsam, als nicht. Es fühlt sich alles sehr heimatnah an."

Krieg ist noch lange nicht vorbei



Nur lässt die Spendenbereitschaft nach. "Dagegen wollen wir ankämpfen. Den ist der Krieg noch lange nicht vorbei", so die Innsbruckerin. Sie wolle die Menschen und die Tiere in der Ukraine nicht im Stich lassen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. "Öffentlich sammeln wir nur Futter – sonst artet das aus", sagt sie. "Aber wir können immerhin 1,5 Tonnen transportieren. Allein dafür sind viele Spenden gefragt." Besonders Nassfutter für Hunde und Katzen wäre gut, da es den Wasserbedarf reduziere.

Zwei Möglichkeiten zu Spenden



Wer spenden möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die Firma M-Preis hat auf Anfrage von Nicole Staudenherz eine Verschlag zur Verfügung gestellt – auf der Nordseite des Getränkemarkts T&G in der Bachlechnerstraße 46 – wo Futter abgegeben werden kann. Es ist mit einem Vorhängeschloss versperrt (Code: 6020). Sollte für manche das Hinausfahren aber nicht in Frage kommen, können die Spenden auch an ihr Postfach: 0002, 6026 Innsbruckgeschickt werden.