Am 25.9. werden nicht nur die Wählerstimmen für eine neue Besetzung im Landtags sorgen. Mit LR Beate Palfrader wird das dritte bekannte und lang gediente Mitglied der Tiroler Landesregierung nicht mehr zur Wahl antreten. Ihre Funktion als Vorsitzendes des AAB-Tirol hat sie bereits zurückgelegt, ihr Nachfolger wird Dominik Mainusch.

INNSBRUCK. Nach LH Günther Platter und LHStv. Ingrid Felipe hat nun auch LR Beate Palfrader mitgeteilt, nicht zur Landtagswahl am 25.9. anzutreten. Die gebürtige Schwazerin war seit 2008 Platter I, Platter II und Platter III als Landesrätin tätig. Zuständig ist Palfrader u. a. für Bildung, Kultur, Musikschulen, Erwachsenenbildung, Archivwesen, Büchereiwesen, Tiroler Landesmuseum, Tiroler Landestheater, Wohnbauförderung, Arbeitsmarkt- und Arbeitnehmerförderung. Sie ist auch Präsidentin der Bildungsdirektion Tirol. Palfrader war ab 1987 Lehrerin an der BHAK/BHAS Wörgl sowie an der HBLA St. Johann i.T, wechselte 2000 in das Kabinett des Bundesministeriums für Inneres und war von 2004 bis 2008 Direktorin der Tourismusschulen St. Johann i.T. Seit 2014 ist Palfrader auch Landesobfrau des AAB Tirol.

Neuer geschäftsführender Landesobmann

Bei der Landesvorstandssitzung des AAB Tirol gab Landesrätin Beate Palfrader nach reiflicher Überlegung bekannt, ihre Funktion als AAB Landesobfrau zurückzulegen. Sie wird auch – wie Landeshauptmann Günther Platter – bei den kommenden Landtagswahlen im Herbst nicht mehr antreten. „Es ist jetzt der richtige Zeitpunkt, die Weichen zu stellen und den Jüngeren den Vortritt zu lassen. Daher habe ich mich dazu entschlossen, meine Funktion als AAB Landesobfrau zurückzulegen und meinen bisherigen Stellvertreter LAbg. Bgm. Dominik Mainusch als geschäftsführenden Landesobmann vorgeschlagen. Es war mir ein großes Anliegen, dass der AAB Tirol gerade in dieser herausfordernden Zeit handlungsfähig ist. Dominik Mainusch ist ein junger, engagierter Arbeitnehmervertreter und ich wünsche ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.“ so Palfrader. Dominik Mainusch wird bis zum nächsten ordentlichen AAB Landestag die Funktion als geschäftsführender Landesobmann ausüben. Mainusch: „ Es ist mir eine Ehre, die Aufgabe des geschäftsführenden Obmannes in dieser besonderen Zeit zu übernehmen. Ich freue mich diese Funktion bis zum nächsten ordentlichen AAB Landestag auszuüben. Wichtig ist mir, dass wir uns gemeinsam positionieren und ein starkes Signal für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aussenden. Es stehen uns herausfordernde Zeiten bevor. Gerade die horrenden Inflationsraten, die eskalierenden Wohn- und Energiepreise oder auch das große Thema Verkehr erfordern dringend brauchbare Antworten und mutige Entscheidungen. Dafür werde ich kämpfen. Bei LRin Palfrader möchte ich mich für ihren unermüdlichen Einsatz herzlichst bedanken. Sie hat ein starkes Fundament aufgebaut und hinterlässt mit ihrem Abgang eine große Lücke.“ so Mainusch abschließend.

