INNSBRUCK. Angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen und der schwer einzuschätzenden weiteren Entwicklung der Corona-Krise haben sich die Spieler, Trainer, Angestellten und Vorstandsmitglieder der SWARCO RAIDERS Tirol gegen eine Teilnahme an einer AFL-Herbstsaison 2020 ausgesprochen.

Duell

Somit wird die Staatsmeisterschaft im American Football nunmehr in einer Best-of-5-Serie zwischen den Rekordmeistern Dacia Vikings (14x) und Projekt Spielberg Graz Giants (10x) ausgetragen. Das erste Spiel wird in Graz stattfinden, die beiden nächsten Spiele in Wien, dann wird wieder nach Graz gewechselt. Beide Teams haben vergangene Woche alle Spieler, Coaches und Betreuer testen lassen – und haben nach Freigabe umgehend das Training aufgenommen. Vor dem ersten Spiel wird erneut getestet.

Raiders: Verantwortung für Amateursportler

Hauptausschlaggebend für die Entscheidung der Swarco Raiders ist nach Mitteilung auf der eigenen Homepage "die Tatsache, dass die Prioritäten für unbezahlte Amateursportler im Berufsleben bzw. der Ausbildung liegen. Die vorliegenden Quarantänebestimmungen sind für alle Beteiligten letztlich nicht zumutbar und existenzgefährdend. Auch gesundheitliche Aspekte, die fortgesetzte Pandemie-Krisenlage und die gesellschaftliche Verantwortung als Sportverein haben zu dieser Entscheidung beigetragen. „Der Verein hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, intensiv Für und Wider abgewogen und bis zum Schluss zusammen mit dem AFBÖ an der möglichen Realisierung eines Ligabetriebes gearbeitet. Am Ende des Tages besteht aber Konsens bei der Mehrheit der Raiders, dass in dieser besonderen Krisensituation ein Ligabetrieb nicht erzwungen werden darf", so SWARCO RAIDERS Tirol Präsidentin Elisabeth Swarovski.



"Wir tragen unseren Mitgliedern und Fans gegenüber eine große Verantwortung und nehmen diese sehr ernst.“

SWARCO RAIDERS Tirol Präsidentin Elisabeth Swarovski

Problemfelder

Die größte Hürde im Amateursport sind die Quarantänebestimmungen, die sowohl mit Testungen als auch ohne zur Anwendung kommen. Die Auswahlmöglichkeit im Spitzensport mit oder ohne Tests zu Spielen steht, seit dem 10. Juli angekündigt, bis heute nicht in einer Verordnung. De Jure dürfen die Vereine in den Meisterschaftsklassen ungetestet momentan nicht trainieren. Österreichweit gibt es Preisunterschiede von 30 bis 90 Euro pro Test, abhängig davon, ob man in Wien angesiedelt ist oder in Tirol, wo es laut den Swarco Raiders Tirol außerdem keine Pooltestungen gibt. Das große Präventionskonzept der Fussball Bundesliga ist zudem für Amateurvereine, die Meisterschaft spielen, aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen nicht eins zu eins umsetzbar. American Football hat aufgrund der Natur des Sports aber auch der Mannschaftsgröße, des Betreuerstabs und dann noch der Ketten Crew, also 80 bis 100 Menschen, einen erheblichen Nachteil gegenüber Mannschaftssportarten mit weniger Teammitgliedern.

Blick nach vorne

Der Football Nachwuchs beginnt ab August mit den Vorbereitungen auf einen verkleinerten Meisterschaftsbetrieb, der im September 2020 starten soll. Durch unterschiedliche gesetzliche Regelungen für Spitzen- und Breitensport können Spiele im Nachwuchs unter anderen Rahmenbedingungen stattfinden, als Spiele in der höchsten Spielklasse. Trainiert wird unter der strikten Einhaltung aller Präventionsrichtlinien. Eltern, Spieler und Trainer haben sich darum für die Teilnahme ausgesprochen.

Bewerbe

In den Altersklassen U11, U13, U15 und U18 werden Mitte September gesamt fünf Teams in den Meisterschaftsbetrieb starten. In der U13 und der U15 sind es jeweils die Dacia Vikings, die SsangYong Dragons, die Swarco Raiders Tirol sowie die Projekt Spielberg Graz Giants. In der U18 gesellen sich noch die Salzburg Ducks dazu. In der U11 sind es mit den Dacia Vikings und den Swarco Raiders Tirol zwei Teams, die gemeldet haben. In der U11 werden sich die beiden Teams im Rahmen von Freundschaftsspielen begegnen. In der U13 und U15 werden Hin- und Rückspielen gespielt. In der U18 wir des vier Spiele im Grunddurchgang und folgendem Halbfinale und Finale geben.

