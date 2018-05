Georg Willi neuer Bürgermeister?

06.05.2018, 17:14 Uhr

Die Wahllokale haben seit 17.00 Uhr geschlossen. Um etwa 19.00 Uhr steht fest, ob Georg Willi oder Christine Oppitz-Plörer gewonnen hat.

Über 6.000 Wahlkarten



Stichwahl: Willi vs. Oppitz



Ergebnis gegen 19.00 Uhr erwartet

Erste Sprengelergebnisse und die Ergebnisse der Wahlkarten machen bereits inoffiziell die Runde. Demnach ist Georg Willi der Sieger der Stichwahl.Die insgesamt 104.245 Innsbrucker Wahlberechtigten (49.697 Männer, 54.548 Frauen), die am 22. April über die künftige Zusammensetzung des Gemeinderates abgestimmt haben, waren auch heute (6. Mai) noch einmal aufgerufen eine Entscheidung zu treffen. Bis zur Schließung des Wahlkarten-Büros am 04. Mai 2018 um 14:00 Uhr wurden 6.115 Wahlkarten ausgegeben.Nachdem vor zwei Wochen kein(e) Bürgermeister-KandidatIn mehr als die Hälfte der Stimmen erreichen konnte, findet nun eine Stichwahl zwischen den beiden KandidatInnen mit den meisten Stimmen, Georg Willi (30,88 Prozent) und der amtierenden Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer (24,28 Prozent), statt.Die Auszählung der Stimmen läuft seit 17.00 Uhr. Ersten Prognosen zufolge dürfte die Wahlbeteiligung weiter gesunken sein. Diese lag am 22. April bei knapp über 50 Prozent. Gegen 19.00 Uhr wird das Endergebnis erwartet. Hochrechnungen oder Zwischenergebnisse wird es bis dahin nicht geben.