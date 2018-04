Volkshilfe Tirol: Unterstützung für Langzeitarbeitslose

26.04.2018, 13:21 Uhr

Der Kampf gegen die Arbeitslosigkeit geht weiter, so die Volkshilfe Tirol. Besonders am 30. April, dem Tag der Arbeitslosen möchte die Volkshilfe auf die Thematik aufmerksam machen. Sie fordert einen Ausbau der Sozial- und Bildungsinfrastruktur statt Kürzungen.

Unterstützung für Langzeitarbeitslose

TIROL. Mit einemerhofft sich dieeine Senkung der Langzeitarbeitslosenzahl sowie eine Verkürzung der Verweildauer in der Arbeitslosigkeit.Jedoch müsste zusätzlich einegestaltet werden. Im Detail heißt das: Zeiten der Arbeitslosigkeit sollen sinnvoll genutzt werden, zum Beispiel für Weiterbildung und Ausbau der Qualifizierungen. Mit einem Sparkurs sind diese Lösungen allerdings nicht umsetzbar und es wäre "ein Schritt in eine Zukunft mit weniger Chancen für Benachteiligte und trägt letztlich zu einer negativen Entwicklung der gesamten Gesellschaft bei", soDie Langzeitarbeitslosigkeit trifft oft die schwächsten im System. Menschen mitfallen in einen Teufelskreis, aus dem sie alleine nicht mehr raus kommen. Dies liegt allerdings auch an einem teilweise diskriminierenden Verhalten von Unternehmen gegenüber Langzeitarbeitslosen.

Wäscherei Libelle: Dr. Franz-Werner-Straße 34, 6020 Innsbruck

Wäscherei Frau Holle: Josef Egger-Straße 5, 6330 Kufstein

Werkbank: Rupert-Hagleitner-Straße 7, 6300 Wörgl

Von denganz zu schweigen, sind Langzeitarbeitslose meist auch psychisch betroffen. Der Zustand bringt einemit sich was wiederum die Gesundheit angreift.Um konkrete Maßnahmen und Unterstützung anzubieten, stellt die Volkshilfe Tirol folgende Sozialökonomische Betriebe zur Verfügung:Mehr zum Thema auf meinbezirk.at: