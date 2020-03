Die Bundesregierung schränkt das öffentliche Leben ein, zahlreiche Veranstaltungen wurden bis Anfang April abgesagt – u. a. wurde die Eishockey-Meisterschaft überhaupt beendet (zum Beitrag). Es besteht ein Einreise-Verbot aus Italien, österreichische Hochschulen werden geschlossen.

KÄRNTEN. Die Entwicklungen von Mittwoch, 11. März 2020.

Einschränkungen im Sport

Die sportlichen Entwicklungen haben wir für euch in einem eigenen Beitrag (hier) zusammengefasst, der laufend aktuell gehalten wird. Beim Kärntner Fußballverband berät man noch, wie es weitergeht. Auch eine Verschiebung der Meisterschaft sei möglich, im Nachwuchs-Bereich kann es zu Einschränkungen kommen. KFV-Präsident Klaus Mitterdorfer: "Wenn Schließungen der Schulen und Kindergärten kommen sollten, wäre es natürlich ein falsches Zeichen den Fußball-Betrieb im Nachwuchs fortzusetzen."

Das heutige Bundesliga-Halbfinale im Volleyball (SK Zadruga Aich/Dob gegen UVC Ried/Innkreis) wird heute in Bleiburg ohne Fans über die Bühne gehen.

Maßnahmen in den Kinos

Auf die von der Bundesregierung gestern verlautbarten Maßnahmen reagieren nun zum Beispiel auch die Kinos. In den Cineplexx-Kinos (in Kärnten in Spittal und Villach) wird die Anzahl der Plätze pro Vorstellung begrenzt – auf unter 100 Personen. Zwischen den verkauften Plätzen bleiben jeweils Sitze frei, um den Abstand zwischen den Kinobesuchern zu erhöhen.

Auch das Klagenfurter CineCity wählte vorerst eine Begrenzung auf maximal 99 Tickets pro Vorstellung.

Maßnahmen im Stadttheater Klagenfurt

Das Klagenfurter Stadttheater bleibt ab heute bis voraussichtlich Anfang April geschlossen. Besitzer von Eintrittskarten betroffener Veranstaltungen sollen sich an die Theaterkasse wenden. Abonnenten werden extra kontaktiert. Der Vorverkauf für April läuft vorerst weiter.

Statement wie jenes von Magdalensbergs Bürgermeister Andreas Scherwitzl findet man laufend.

