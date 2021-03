Im Bezirk wurden 2020 ingsesamt 2.850 Strafdelikte angezeigt; die Aufklärungsquot wurde auf 62 Prozent gesteigert.

BEZIRK. In Tirol wurden im Vorjahr 35.967 Delikte von der Polizei bearbeitet (–4.869 bzw. –11,9 %). Die Aufklägungsquote wurde um 3 % auf über 60 % gesteigert.

berichtet Major Karl Kraus vom Bezirkspolizeikommando.

Insgesamt konnten 2020 im Bezirk 2.071 tatverdächtige Personen ausgeforscht und angezeigt werden. Das waren um 8,6 % oder 181 Personen weniger als 2019. Der Anteil an ausländischen Tatverdächtigen betrug 931 Personen oder 45 %, davon 378 Deutsche und 87 Rumänen.

Die Anzeigen in der Deliktsgruppe „Strafbarer Handlungen gegen Leib und Leben“ betrugen im Vorjahr 748 Fälle (–152 Fälle). Bei mehr als der Hälfte dieser Fälle handelte es sich um Anzeigen wegen "fahrlässiger Körperverletzung" (u. a. bei Verkehrs- und Skiunfällen, Anm.). Bei den „Vorsätzlichen Körperverletzungen“ gab es 240 Anzeigen, wobei 91,7% oder 220 Fälle geklärt werden konnten (–29 %).

Im Bezirk wurden insgesamt 1.349 Anzeigen bearbeitet, die strafrechtlich relevante Verletzungen von fremdem Eigentum zum Inhalt hatten. Dies entspricht einem Rückgang um 228 Fälle oder 14,5 %. Es gab 505 Diebstähle (–26 %). Mit 107 Einbruchsdiebstählen gab es um 25 Anzeigen oder 18,9 % weniger als im Jahr 2019. Die Aufklärungsquote konnte in diesen Bereich von 15,2 % auf 34,6 % gesteigert werden.

"Die Sachbeschädigungen sind um 5,7 % (von 351 auf 331 Fälle) zurückgegangen, wobei hier insbesondere ein Rückgang bei den Sachbeschädigungen an Kraftfahrzeugen gegeben ist. Angestiegen sind die Sachbeschädigungen an Gebäuden, am öffentlichen Gut und im Bereich Graffiti",